Нічна атака "Шахедів" на Україну: сили ППО збили всі ворожі цілі

"Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши вісім БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ворожі дрони знищені", - йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Наталія Гуменюк зазначила, що Сили оборони півдня України знищили чотири ударні безпілотники в Миколаївській області.

За її словами, уламками збитих дронів пошкоджено адміністративні будівлі, навчальний заклад та житлову забудову. На щастя, обійшлося без пожеж та постраждалих.

Нічна атака росіян 28 січня

Російські війська вчора пізно ввечері, 28 січня, випустили по території України кілька груп "Шахедів". Про загрозу застосування ударних безпілотників у Повітряних силах ЗСУ попереджали мешканців центральних та західних регіонів.

У Дніпропетровській ОВА вчора ввечері повідомили, що сили ППО у Синельниківському районі області знищили один "Шахед".