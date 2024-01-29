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Нічна атака "Шахедів" на Україну: сили ППО збили всі ворожі цілі

Понеділок 29 січня 2024 06:53
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Нічна атака "Шахедів" на Україну: сили ППО збили всі ворожі цілі Фото: сили ППО збили усі ворожі цілі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська в ніч із 28 на 29 січня атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Сили ППО знищили всі ворожі повітряні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ та виступ керівника прес-центру оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

"Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши вісім БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ворожі дрони знищені", - йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Наталія Гуменюк зазначила, що Сили оборони півдня України знищили чотири ударні безпілотники в Миколаївській області.

За її словами, уламками збитих дронів пошкоджено адміністративні будівлі, навчальний заклад та житлову забудову. На щастя, обійшлося без пожеж та постраждалих.

Нічна атака росіян 28 січня

Російські війська вчора пізно ввечері, 28 січня, випустили по території України кілька груп "Шахедів". Про загрозу застосування ударних безпілотників у Повітряних силах ЗСУ попереджали мешканців центральних та західних регіонів.

У Дніпропетровській ОВА вчора ввечері повідомили, що сили ППО у Синельниківському районі області знищили один "Шахед".

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