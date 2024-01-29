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Ночная атака "Шахедов" на Украину: силы ПВО сбили все вражеские цели

Понедельник 29 января 2024 06:53
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Ночная атака "Шахедов" на Украину: силы ПВО сбили все вражеские цели Фото: силы ПВО сбили все вражеские цели (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска в ночь с 28 на 29 января атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО уничтожили все вражеские воздушные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ и выступление руководителя пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталии Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив восемь БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все вражеские дроны уничтожены", - говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Наталия Гуменюк отметила, что Силы обороны юга Украины уничтожили четыре ударных беспилотника в Николаевской области.

По ее словам, обломками сбитых дронов повреждены административные здания, учебное заведение и жилая застройка. К счастью, обошлось без пожаров и пострадавших.

Ночная атака россиян 28 января

Российские войска вчера поздно вечером, 28 января, выпустили по территории Украины несколько групп "Шахедов". Об угрозе применения ударных беспилотников в Воздушных силах ВСУ предупреждали жителей центральных и западных регионов.

В Днепропетровской ОВА вчера вечером сообщили, что силы ПВО в Синельниковском районе области уничтожили один "Шахед".

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