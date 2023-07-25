Нічна атака "Шахедами". Багато дронів збили, але є влучання: що відомо

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, цієї ночі окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed.

"В трьох областях на півночі країни працювала ППО. Близько 10 безпілотників було зафіксовано, інформація уточнюється. До п'яти знищено різними засобами ураження", - сказав він в ефірі телемарафону.

Полтавська область

Як повідомив глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, на території області українські сили ППО збили ворожий безпілотник.

Черкаська область

Також цієї ночі росіяни атакували Черкаську область ударними БПЛА.

"Маємо три влучання. Два "Шахеди" поцілили в поля, ще один - у порожній сільськогосподарський ангар. На щастя минулось без потерпілих і пожеж", - написав очільник ОВА Ігор Табурець у Telegram.

Сумська область

Над Сумською областю засобами ППО знищено один БПЛА типу "Шахед".

Житомирська область

Росіяни "Шахедами" пошкодили інфраструктурний об'єкт у Житомирській області.

"За попередньою інформацією внаслідок удару "Шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт. Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють", - написав очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Інформація щодо наявності жертв та масштабів пошкоджень уточнюється.

Київська область

Російські окупанти знову атакували область "Шахедами". Тривога тривала понад 3,5 години. Сили ППО знищили всі повітряні цілі ворога.

За інформацією ОВА, наразі в області не зафіксовано влучань. Жертв та поранених немає.

За оперативними даними, факти падіння уламків у межах населених пунктів області відсутні.

В одній із громад через падіння уламків у полі сталося загоряння стерні та трав'яного настилу. Пожежа була ліквідована.

Київ

Російська окупаційна армія атакувала столицю України іранськими ударними дронами "Шахед". Це вже шоста атака дронів на Київ за цей місяць.

"Силами й засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

За попередньою інформацією Київської міської військової адміністрації в столиці обійшлося без жертв та руйнувань.

УЗ попередила про затримку потягів

Через російські обстріли буде тимчасово змінено маршрут руху поїздів львівського напрямку, які зазвичай прямують через Шепетівку Хмельницької області. У зв'язку з чим потяги затримуються.

Так, станом на 06:45, зміна маршруту торкнеться поїздів №96 Рахів - Київ, №3 Запоріжжя - Ужгород, №87 Запоріжжя - Ковель.

В УЗ попередили, що пасажирів із квитками на ці поїзди, які з різних причин сьогодні не зможуть здійснити посадку по своїй станції, приймають на наступні рейси "Укрзалізниці" аналогічного напрямку, обмін квитків не є обов'язковим.

Пізніше в УЗ повідомили, що рух поїздів львівського напрямку через Шепетівку відновлено.

"Небезпеки для пасажирів немає, поїзд 31 Запоріжжя-Перемишль поїде вже звичним маршрутом", - йдеться в повідомленні.

Затримки