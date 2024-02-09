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Нічна атака росіян по Харківській області: горіли готель та ресторан, є постраждалий

Фото: Нічна атака росіян по Харківській області (t.me/synegubov/8344)
Автор: Владислав Прийменко

Росіяни атакували безпілотниками Харківську область у ніч проти 9 лютого. В результаті горіли готель та ресторан, є постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За словами Синєгубова, окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади. 

"Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літнього майданчика ресторану та 3-х легкових автомобілей", - повідомив очільник Харківської ОВА

Постраждав цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці. 

Начальник Харківської ОВА показав фото та відео наслідків дронової атаки

Фото: наслідки атаки росіян дронами  (t.me/synegubov/8344)

"Внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, трьохповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня", - написав Синєгубов

Атаки росіян по Харківській області

В ніч проти 9 лютого, росіяни атакували Харківську область безпілотниками.  За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова було зафіксовано щонайменше п'ять "Шахедів".

Раніше ми повідомляли, що вранці 7 лютого росіяни вдарили ракетами по промисловій зоні Харкова. Поліція встановила, що ракети були вироблені КНДР.

Також ми писали, що росіяни скинули авіабомбу на лікарню у Харківській області. Є постраждалі.

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