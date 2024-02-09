Нічна атака росіян по Харківській області: горіли готель та ресторан, є постраждалий

За словами Синєгубова, окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади.

"Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літнього майданчика ресторану та 3-х легкових автомобілей", - повідомив очільник Харківської ОВА

Постраждав цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці.

Начальник Харківської ОВА показав фото та відео наслідків дронової атаки

Фото: наслідки атаки росіян дронами (t.me/synegubov/8344)

"Внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, трьохповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня", - написав Синєгубов

Атаки росіян по Харківській області

В ніч проти 9 лютого, росіяни атакували Харківську область безпілотниками. За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова було зафіксовано щонайменше п'ять "Шахедів".

Раніше ми повідомляли, що вранці 7 лютого росіяни вдарили ракетами по промисловій зоні Харкова. Поліція встановила, що ракети були вироблені КНДР.

Також ми писали, що росіяни скинули авіабомбу на лікарню у Харківській області. Є постраждалі.