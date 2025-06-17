Нічна атака на Київ: мер міста оновив інформацію щодо загиблих

Нічна атака РФ на Київ 17 червня

Нагадаємо, що в ніч на 17 червня, російські війська атакували Україну, використавши Майже 500 ударних дронів та десятки ракети.

Внаслідок влучання ракети Х-101 у Солом'янському районі обвалився цілий підʼїзд 9-поверхівки, а у пʼятиповерхівці виникла пожежа.

Зазначимо, що раніше стало відомо, що рятувальники деблокували тіла ще п’яти загиблих з-під завалів багатоповерхівки.

Крім того, пошкодження були зафіксовані у Дарницькому, Подільському, Шевченківському та Святошинському районах. Загалом 27 локацій у різних районах столиці опинилися цієї ночі під ворожим вогнем.

Більше подробиць про наслідки атаки РФ у різних районах Києва - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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