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Нічна атака на Київ: мер міста оновив інформацію щодо загиблих

Фото: цієї ночі росіяни атакували Київ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Цієї ночі російські військові здійснили комбіновану атаку на Київ. В результаті ворожого обстрілу загинули цивільні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличка.

Кличко розповів, що станом на 16:00, внаслідок масованої атаки ворога на столицю минулої ночі, підтверджена загибель 10 людей.

"Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами ще можуть бути люди", - наголосив мер Києва.

Нічна атака РФ на Київ 17 червня

Нагадаємо, що в ніч на 17 червня, російські війська атакували Україну, використавши Майже 500 ударних дронів та десятки ракети.

Внаслідок влучання ракети Х-101 у Солом'янському районі обвалився цілий підʼїзд 9-поверхівки, а у пʼятиповерхівці виникла пожежа.

Зазначимо, що раніше стало відомо, що рятувальники деблокували тіла ще п’яти загиблих з-під завалів багатоповерхівки.

Крім того, пошкодження були зафіксовані у Дарницькому, Подільському, Шевченківському та Святошинському районах. Загалом 27 локацій у різних районах столиці опинилися цієї ночі під ворожим вогнем.

Більше подробиць про наслідки атаки РФ у різних районах Києва - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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КиївВійна Росії проти УкраїниАтака дронів