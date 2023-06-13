ua ru
Вт, 13 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нічна атака: у Хмельницькій області пошкоджено житлові будинки

Новость на русском →
Вівторок 13 червня 2023 19:44
Нічна атака: у Хмельницькій області пошкоджено житлові будинки Ілюстративне фото: у Хмельницькій області на житлові будинки впали уламки російських ракет (Facebook-сторінка Сергія Крука)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 13 червня, вночі пошкодили будинки мирних жителів Хмельницької області внаслідок чергової атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку ОВА в Telegram.

"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги в області працювали сили ППО. Відбулося падіння уламків, якими було пошкоджено шість житлових цивільних будинків. Ушкодження незначні", - розповіли у відомстві.

Там уточнили, що внаслідок інциденту постраждалих чи загиблих немає. При цьому на місці працюють усі служби.

Нічний удар росіян

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти намагалися вкотре завдати ударів територією України. Для цього вони використовували крилаті ракети та дрони-камікадзе "Шахед".

Українські захисники змогли збити 10 із 14 ракет і один з чотирьох безпілотників.

В Кривому Розі окупанти вдарили ракетами по багатоповерхівці та приватному підприємству. Там загинуло 11 людей, ще понад 20 - отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
атака дронів Хмельницкая область Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
Українські військові за тиждень звільнили сім населених пунктів, - Маляр
Українські військові за тиждень звільнили сім населених пунктів, - Маляр
DAILY
Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни