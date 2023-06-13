Нічна атака: у Хмельницькій області пошкоджено житлові будинки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку ОВА в Telegram .

"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги в області працювали сили ППО. Відбулося падіння уламків, якими було пошкоджено шість житлових цивільних будинків. Ушкодження незначні", - розповіли у відомстві.

Там уточнили, що внаслідок інциденту постраждалих чи загиблих немає. При цьому на місці працюють усі служби.

Нічний удар росіян

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти намагалися вкотре завдати ударів територією України. Для цього вони використовували крилаті ракети та дрони-камікадзе "Шахед".

Українські захисники змогли збити 10 із 14 ракет і один з чотирьох безпілотників.

В Кривому Розі окупанти вдарили ракетами по багатоповерхівці та приватному підприємству. Там загинуло 11 людей, ще понад 20 - отримали поранення.