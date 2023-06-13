Ночная атака: в Хмельницкой области повреждены жилые дома
Российские оккупанты сегодня, 13 июня, ночью повредили дома мирных жителей Хмельницкой области в результате очередной атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкую ОВА в Telegram.
"Сегодня ночью во время воздушной тревоги в области работали силы ПВО. Произошло падение обломков, которыми были повреждены шесть жилых гражданских домов. Повреждения незначительны", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что в результате инцидента пострадавших или погибших нет. При этом на месте работают все службы.
Ночной удар россиян
Напомним, сегодня российские оккупанты пытались в очередной раз нанести удары по территории Украины. Для этого они использовали крылатые ракеты и дроны-камикадзе "Шахед".
Украинские защитники смогли сбить 10 из 14 ракет и один из четырех беспилотников.
В Кривом Роге оккупанты ударили ракетами по многоэтажке и частному предприятию. Там погибло 11 человек, еще более 20 - получили ранения.
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