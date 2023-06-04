Нічна атака. Дві ракети влучили в аеродром поблизу Кропивницького

"З шести ракет чотири знищила ППО, а дві, на жаль, влучили на оперативний аеродром поблизу Кропивницького. Про наслідки я зі зрозумілих причин не буду вам говорити", - сказав він.

Також, за словами Ігната, є пошкодження у Сумській області через нічну атаку дронів.

"5 ударних дронів (випустила РФ, - ред.). Це з району аеродрому Сеща з північного напрямку. Атакували вони Сумську область. Там є уражені об'єкти інфраструктури, про це, можливо, більше повідомлять місцеві", - заявив речник.

За даними Сумської ОВА, вночі над регіоном збили один дрон-камікадзе, але й були влучання. У Середино-Будській громаді через нічну атаку дронів пошкоджені будівля агрофірми, приміщення майстерні та два приватні автомобілі.

У Шосткинській громаді пошкоджено територію міського парку, а у Миколаївській - нежитлові приміщення.

Нічна атака на Україну

Росія в ніч на 4 червня в черговий раз атакувала Україну дронами-камікамзе та ракетами. Окупанти випустили 5 дронів типу Shahed з Брянської області та 6 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря.

Сили протиповітряної оборони знищили 3 безпілотники та 4 ворожі ракети.

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