Нічна атака дронів по Україні. У Повітряних силах назвали кількість збитих "Шахедів"

Військові зазначили, що загалом було зафіксовано запуск росіянами 8 дронів-камікадзе.

"У ніч на 28 грудня 2023 року російські окупанти атакували вісьмома БпЛА типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарськ - РФ", - йдеться в повідомленні.

Також у ПС уточнили, що 7 безпілотників ворога було збито винищувальною авіацією, підрозділами ЗРВ, мобільними вогневими групами в межах трьох областей, а саме в Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій.

Нічна атака дронів по Україні

У ніч проти 28 грудня російські окупанти вчергове атакували територію України ударними дронами типу "Шахед". В командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли про рух ворожих БПЛА, зокрема, в Дніпропетровській, Кіровоградській та Черкаській областях.

У регіонах оголошували повітряну тривогу. Про відбій загрози ворожих атак із застосуванням "Шахедів" військові заявили близько 04:20.

Також близько одинадцятої вечора у середу у Запоріжжі пролунали вибухи, повідомлялося про роботу ППО та збиття кількох дронів противника.