"Нибулон" скрывает финположение из-за вероятного дефолта перед кредиторами, - расследование

Фото: Нибулон (facebook.com, hyser.com.ua)

"Нибулон" может находится на пороге корпоративного дефолта

Один из крупнейших аграрных холдингов страны "Нибулон" может находится на пороге корпоративного дефолта и поэтому скрывает свое реальное финансовое положение. Об этом говорится в статье, опубликованной изданием "Апостроф".

Отмечается, что эксперты обеспокоены нынешним положением "Нибулона", аграрной компании, принадлежащей №12 в списке самых богатых людей Украины Алексею Вадатурскому, называя агрохолдинг "колоссом на глиняных ногах". Авторы исследования отмечают, что компания тщательно скрывает свое финансовое положение и не отчитывается публично из-за возможного корпоративного дефолта перед кредиторами.

"Алексей Вадатурский стабильно входит в десятку самых богатых украинцев, и его компания уже на протяжении многих лет является убыточной. За 2017 год компания получила 20 млн долларов убытков. Общий объем займов в прошлом году достиг 360 млн гривен. Новые кредиты идут на погашение старых, при этом владелец "Нибулона" Алексей Вадатурский течение прошлого года увеличил собственные доходы на 326%. Кредиторами ООО "Нибулон" в разные годы выступали ЕБРР, Европейский инвестиционный банк, французский банк BNP Paribas, голландские банки ING и Rabobank и та другие", - пишет "Апостроф".

При этом, авторы расследования допускают, что компания "Нибулон" могла годами работать по "схемам", которые позволяли минимизировать налоги на территории Украины: "Нибулон" поставлял зерно своим дочерним компаниям в Швейцарии и Нидерландах по заниженным ценам.

"Эксперты подсчитали, что занижение цены привело к потерям не менее 50 млн долларов налогов в год. А директор швейцарской дочери "Нибулона" Дэвид Кларк был уволен после того, как в 2016 году во время международного оффшорного скандала, известного как "Панамагейт", засветился в качестве директора и в оффшорных фирмах российских зернотрейдеров", - говорится в публикации.

По словам авторов, "убыточная" компания постоянно получает перекредитование, тщательно скрывая свое финансовое положение. По словам журналиста Павла Волошина, кредитная задолженность компании перед ЕБРР составляет около полумиллиарда долларов.

Вероятный корпоративный дефолт украинской компании перед ЕБРР может нанести ущерб репутации Украины как государству и как члену Европейского банка реконструкции и развития, а также может стать проблемой для всей украинской экономики, резюмируют авторы расследования.