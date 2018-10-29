"Нібулон" приховує фінстановище через ймовірний дефолт перед кредиторами, - розслідування

Фото: Нібулон (facebook.com, hyser.com.ua)

"Нібулон" може знаходиться на порозі корпоративного дефолту

Один з найбільших аграрних холдингів країни "Нібулон" може знаходиться на порозі корпоративного дефолту і тому приховує своє реальне фінансове становище. Про це йдеться в статті, опублікованій виданням "Апостроф".

Зазначається, що експерти стурбовані нинішнім становищем "Нібулона", аграрної компанії, що належить №12 у списку найбагатших людей України Олексію Вадатурському, називаючи агрохолдинг "колосом на глиняних ногах". Автори дослідження відзначають, що компанія ретельно приховує своє фінансове становище і не звітує публічно через можливий корпоративний дефолт перед кредиторами.

"Олексій Вадатурський стабільно входить в десятку найбагатших українців, і його компанія вже впродовж багатьох років є збитковою. За 2017 рік компанія отримала 20 млн доларів збитків. Загальний обсяг позик у минулому році досяг 360 млн гривень. Нові кредити йдуть на погашення старих, при цьому власник "Нібулона" Олексій Вадатурський протягом минулого року збільшив власні доходи на 326%. Кредиторами ТОВ "Нібулон" в різні роки виступали ЄБРР, Європейський інвестиційний банк, французький банк BNP Paribas, голландські банки ING і Rabobank й та інші", - пише "Апостроф".

При цьому, автори розслідування припускають, що компанія "Нібулон" могла роками працювати за "схемами", які дозволяли мінімізувати податки на території України: "Нібулон" постачав зерно своїм дочірнім компаніям в Швейцарії та Нідерландах за заниженими цінами.

"Експерти підрахували, що заниження ціни призвело до втрат не менше 50 млн доларів податків на рік. А директор швейцарської дочки "Нібулона" Девід Кларк був звільнений після того, як в 2016 році під час міжнародного офшорного скандалу, відомого як "Панамагейт", засвітився в якості директора в офшорних фірмах російських зернотрейдерів", - йдеться в публікації.

За словами авторів, "збиткова" компанія постійно отримує перекредитування, ретельно приховуючи своє фінансове становище. За словами журналіста Павла Волошина, кредитна заборгованість компанії перед ЄБРР складає близько півмільярда доларів.

Ймовірний корпоративний дефолт української компанії перед ЄБРР може завдати шкоди репутації України як державі і як члену Європейського банку реконструкції та розвитку, а також може стати проблемою для всієї української економіки, резюмують автори розслідування.