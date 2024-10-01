Нібито залишає опіки і шрами: на Mazda подають до суду через надто ефективний підігрів сидінь

У США проти компанії Mazda подали колективний позов. У ньому власники Mazda 6 2018 модельного року скаржаться, що сидіння седана при активованому підігріві можуть розігрітися до небезпечних температур, що може стати причиною опіків водія та пасажирів. Декілька позивачів стверджують, що вони серйозно постраждали через розпечені сидіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Carscoops .

У колективному позові, поданому до суду Каліфорнії, стверджується, що Mazda давно знала проблему з підігрівом сидінь. Незважаючи на це, вона продовжувала продавати седани, не попереджаючи ні про що потенційних покупців. Тобто, наражала "тисячі громадян Каліфорнії на ризик, свідомо продаючи несправні автомобілі, що становлять серйозну загрозу безпеці".

Більше того, Mazda звинувачують у тому, що вона продовжувала рекламувати цю функцію у Mazda 6. Позивачі кажуть, що обрали іншу машину, якби знали про дефект.

Наразі вони домагаються суду присяжних та вимагають від Mazda відшкодування збитків. У тому числі від японської компанії вимагають відшкодувати заробітки, втрачені під час лікування і навіть втрату працездатності. Також Mazda, за словами постраждалих, має сплатити медичні витрати та інші збитки, пов'язані із заподіяними "болями та стражданнями", моральними збитками та ін.

Незалежно від того, чи стане суд на сторону позивачів, дні конвеєрного життя бензинової Mazda 6 вже добігають кінця. Компанія вже навіть почала приймати заявки на її наступника – модель EZ-6, побудовану на платформі Changan EPA.