Якобы оставляет ожоги и шрамы: на Mazda подают в суд из-за слишком эффективного подогрева сидений

В США против компании Mazda подали коллективный иск. В нем владельцы Mazda 6 2018 модельного года жалуются, что сиденья седана при активированном подогреве могут разогреться до опасных температур, что может стать причиной ожогов водителя и пассажиров. Несколько истцов утверждают, что они серьезно пострадали из-за раскаленных сидений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Carscoops .

В коллективном иске, поданном в суд Калифорнии, утверждается, что Mazda давно знала проблему с подогревом сидений. Несмотря на это, она продолжала продавать седаны, не предупреждая ни о чем потенциальных покупателей. То есть, подвергала "тысячи граждан Калифорнии риском, сознательно продавая неисправные автомобили, представляющие серьезную угрозу безопасности".

Более того, Mazda обвиняют в том, что она продолжала рекламировать эту функцию в Mazda 6. Истцы говорят, что выбрали другую машину, если бы знали о дефекте.

Они добиваются суда присяжных и требуют от Mazda возмещения ущерба. Среди них от японской компании требуют возместить заработки, потерянные во время лечения и даже потерю трудоспособности. Также Mazda, по словам пострадавших, должна оплатить медицинские расходы и другие убытки, связанные с причиненными "болями и страданиями", моральным ущербом и т.д.

Независимо от того, станет ли суд на сторону истцов, дни конвейерной жизни бензиновой Mazda 6 уже подходят к концу. Компания уже начала принимать заявки на ее преемника – модель EZ-6, построенную на платформе Changan EPA.