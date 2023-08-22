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Нібито недостатньо надійна. Співробітникам КамАЗу заборонили користуватися технікою Apple

Фото: співробітникам КамАЗу заборонили користуватися технікою Apple (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Співробітникам ПАТ "Камаз" заборонили використовувати техніку Apple у службових цілях нібито через можливі витоки секретної інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вісті КамАЗу".

У керівництві підприємства рішення пояснили тим, що продукцію Apple нібито визнано недостатньо надійною з погляду захисту інформації. Також наголошується, що співробітники заводу не зможуть користуватися, зокрема, годинами американського виробника, а корпоративні SIM-картки не повинні використовуватися в пристроях Apple.

Ймовірно, запровадження такого роду заборони пов'язане з острахом промислового шпигунства, оскільки КамАЗ виробляє повнопривідні вантажні автомобілі та легкі броньовики на замовлення армії РФ та деяких силових відомств.

Заборона на використання Apple у Росії

У липні 2023 року російським чиновникам і державним службовцям заборонили використовувати iPhone та інші продукти Apple у роботі. Це пов'язано з тим, що американська технологічна компанія підозрюється нібито у шпигунстві.

Зазначається, що заборона iPhone, iPad та інших пристроїв Apple у провідних міністерствах пов'язана із занепокоєнням Кремля та ФСБ щодо сплеску шпигунської діяльності спецслужб США проти російських державних установ.

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