Нібито недостатньо надійна. Співробітникам КамАЗу заборонили користуватися технікою Apple
Співробітникам ПАТ "Камаз" заборонили використовувати техніку Apple у службових цілях нібито через можливі витоки секретної інформації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вісті КамАЗу".
У керівництві підприємства рішення пояснили тим, що продукцію Apple нібито визнано недостатньо надійною з погляду захисту інформації. Також наголошується, що співробітники заводу не зможуть користуватися, зокрема, годинами американського виробника, а корпоративні SIM-картки не повинні використовуватися в пристроях Apple.
Ймовірно, запровадження такого роду заборони пов'язане з острахом промислового шпигунства, оскільки КамАЗ виробляє повнопривідні вантажні автомобілі та легкі броньовики на замовлення армії РФ та деяких силових відомств.
Заборона на використання Apple у Росії
У липні 2023 року російським чиновникам і державним службовцям заборонили використовувати iPhone та інші продукти Apple у роботі. Це пов'язано з тим, що американська технологічна компанія підозрюється нібито у шпигунстві.
Зазначається, що заборона iPhone, iPad та інших пристроїв Apple у провідних міністерствах пов'язана із занепокоєнням Кремля та ФСБ щодо сплеску шпигунської діяльності спецслужб США проти російських державних установ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.