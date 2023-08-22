Якобы недостаточно надежна. Сотрудникам КамАЗа запретили пользоваться техникой Apple

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Вести КамАЗа ".

В руководстве предприятия решение объяснили тем, что продукция Apple якобы признана недостаточно надежной с точки зрения защиты информации. Также отмечается, что сотрудники завода не смогут пользоваться в том числе часами американского производителя, а корпоративные SIM-карты не должны использоваться в устройствах Apple.

Вероятно, введение такого рода запрета связано с боязнью промышленного шпионажа, так как КамАЗ производит полноприводные грузовые автомобили и легкие броневики по заказу армии РФ и некоторых силовых ведомств.

Запрет на использование Apple в России

В июле 2023 года российским чиновникам и государственным служащим запретили использовать iPhone и другие продукты Apple в работе. Это связано с тем, что американская технологическая компания подозревается якобы в шпионаже.

Отмечается, что запрет iPhone, iPad и других устройств Apple в ведущих министерствах связан с беспокойством Кремля и ФСБ по поводу всплеска шпионской деятельности спецслужб США против российских государственных учреждений.