Ніби й не рахують: машини з найбільшою витратою палива на дорогах України

Чи завжди ми, милуючись десь на вулиці чи в автосалоні потужними та динамічними розкішними моделями, уявляємо собі, скільки пального потрібно для їх переміщення? Спробуємо оглянути те, що їздить українськими шляхами, саме в такому ракурсі.

Зрозуміло, що за бажання до цього нашого рейтингу можна залучити мало не кожну модель – достатньо лише водієві перейняти гоночний стиль керування і почати ігнорувати планові техогляди. Але ми говоримо тут про моделі з гарним апетитом, отриманим від народження.

Lexus LX 570

Цей преміальний автомобіль – рамний, потужний і справді багато оздоблений – експлуатують здебільшого люди, яким байдуже до апетиту двигуна. Між тим, офіційна документація у графі витрати пального подає аж 20,2 л/100 км (міський цикл). Ще б пак, у цього японського позашляховика під капотом V-подібна "вісімка", більша за деякі 5,0-тонні вантажівки: у "Лексуса" 5,7 л об’єму, 367 коней потужності і 530 Нм обертового моменту, який відповідає за прискорення. На жаль, високий центр ваги і комфортабельна ходова не дають змоги реалізувати це потенціал повністю. А може, воно і на краще.

Subaru Impreza WRX

Здається, ще учора цих машин на українських шляхах було в рази більше. Але така вже доля подібних заряджених болідів: в когось від надмірних навантажень "згорів" двигун, інші згоріли самі (без лапок), треті стали "на прикол" через дорожнечу ремонту… Однак, в усі часи Impreza другого та третього поколінь у версіях WRX та STI на апетит не скаржились: легендарними були не тільки динаміка та керованість повнопривідного шасі, а й ненажерливість мотора. Паспортні дані обіцяли середню витрату 13,7 – 9,2 л/100 км, проте на ділі водії стикалися з 20 – 25 л/100 км. Винен був не тільки двигун, а й активна їзда у ралійному стилі. Деякі власники розповідали нам про свої враження від цифри 40 л/100 км на покажчику витрати пального. Щоправда, потім зазвичай з’ясовувалося, що це миттєва витрата на холодному двигуні у морозні дні.

Rolls-Royce Phantom

Зрозуміло, що витрата пального для власника і водія такого авто як Rolls-Royce Phantom – на останньому місці серед усіх транспортних проблем. Може, хто не знає, але до останнього часу компанія не вказувала у паспортних даних навіть потужність мотора – писали щось на кшталт обтічного "достатньо для ваших потреб". Проте, сьогодні можемо повідомити, що укомплектований 6,75-літровим двигуном V12 Phantom споживає близько 22 літрів на 100 км по місту та 12 літрів на 100 км на трасі. Нам здається, що це всіх влаштовує.

F-150 Raptor

Найбільш злий з маленьких фордівських пікапів, F-150 Raptor важко назвати спортивним – так само як і преміальним. Але він з тієї країни, де вартість пального найдовше залишалася (а для багатьох і досі залишається) питанням десятого порядку. Тому не дивно, що ця, даруйте, вантажівка споживає близько 16 літрів на 100 км по місту та 13 літрів на 100 км на шосе – і це у спокійному режимі. Як на нас, для автомобіля з обтічністю хліва і турбованим 3,5-літровим V6 при 450 кінських силах це ще і небагато. Але, повторимось, заміри проводилися аж ніяк не в режимі активного драйву.

Infiniti QX80

Ще один японський люкс, популярний у певних колах співвітчизників. Машина комфортабельна, швидка і велика, тож її цілком логічно приводить в дію класичний V-подібний мотор, який створювався точно без огляду на економічність. Відтак, при робочому об’ємі 5,6 л і потужності 405 к.с. "вісімка" дихає на повні груди і п’є у місті 20,6 л бензину на кожні 100 км. Як на теперішні часи, чимало, проте за досягнення першої сотні за 7,5 секунд цій трьохтонній машині можна простити і не таке.

Коротко

Зрозуміло, що для багатьох власників споживання пального не є ключовою характеристикою – і саме на таку аудиторію зорієнтовані представлені тут автомобілі. Тож не дивно, що для цих машин великий паливний апетит – нормальна справа. І як би, скажімо, не намагався водій застосовувати прийоми економічного водіння, споживання все одне буде великим. Принаймні, на фоні масових сімейних моделей. І якщо вам спаде на думку придбати колись таке авто, цей чинник слід врахувати.

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