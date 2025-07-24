"Ні - театру Меланії!": онук Кеннеді став на захист історичної спадщини діда

Отож, Джек Шлоссберг, онук 35-го президента США Джона Ф. Кеннеді, рішуче розкритикував ініціативу перейменувати оперний театр у Центрі Кеннеді на честь першої леді США Меланії Трамп.

У своїй емоційній заяві він назвав це "приниженням цінностей", за які виступав його дід.

"Нація розкриває себе не лише через людей, яких вона народжує, але й через людей, яких вона шанує", - нагадав Шлоссберг слова Кеннеді.

Крім того, 32-річний Шлоссберг, який являється активним критиком Дональда Трампа, заявив, що "адміністрація Трампа виступає не за свободу слова, а за свободу гноблення" і звинуватив президента США у використанні влади для придушення інакомислення.

Що сталося

Республіканці в Палаті представників США ініціювали поправку до щорічного бюджету, яка передбачає перейменування легендарного оперного театру в Центрі виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у "Оперний театр першої леді Меланії Трамп".

Це рішення підтримав конгресмен Майк Сімпсон (Республіканська партія, Айдахо), який заявив, що це "чудовий спосіб вшанувати відданість Меланії Трамп просуванню мистецтва".

Політичний підтекст

Зазначимо, що Центр Кеннеді - одна з найвідоміших культурних установ у США - потрапив під критику Трампа ще в лютому 2025 року. Тоді він провів гучну ротацію у правлінні, призначивши себе головою ради директорів.

"Це не має жодного стосунку до мистецтва. Це акт самолюбства та політичної помсти", - відреагував Шлоссберг на ініціативу перейменування.

"Трамп хоче бути більшим за Кеннеді"

У своїй заяві Шлоссберг написав, що Трамп одержимий тим, щоб "переписати історію" та применшити героїв минулого, аби піднести себе:

"Але це його не підносить. Історія пам’ятає справжніх лідерів, а не тих, хто намагається стерти їхнє значення".

Шлоссберг також зауважив, що мистецтво - це не політичний трофей, і додав, що справжня сила культури полягає в її вічності: "Мистецтво триває вічно, і ніхто не зможе змінити те, що символізують Джон Ф. Кеннеді та наша спільна історія".

Поправка до бюджету ще має пройти голосування в повному складі Палати та Сенаті. Тим часом заява Шлоссберга набирає розголосу в медіа та соцмережах, ставши ще однією лінією фронту в культурній війні, яку веде адміністрація Трампа.

До речі, експерти зазначають, що конфлікт навколо театру Центру Кеннеді вже вийшов далеко за межі культури. Наразі це зіткнення між історичною спадщиною та політичною амбіцією.