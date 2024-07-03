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НХЛ розпочне новий сезон у серці Європи: хто потрапив у Глобальну серію

Прага, Середа 03 липня 2024 12:58
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НХЛ розпочне новий сезон у серці Європи: хто потрапив у Глобальну серію Фото: "Сейбрз" і "Девілз" зійдуться в столиці Чехії (thedailynewsonline.com)
Автор: Антон Федорців

Національна хокейна ліга опублікувала календар регулярної першості сезону 2024/25. Старт кампанії запланований на 4 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Сезон розпочнеться з Глобальної серії. У чеській столиці Празі зустрінуться "Баффало" та "Нью-Джерсі".

"Сейбрз" і "Девілз" зіграють на празькій "O2 Арені" два поєдинки – 4 жовтня та 5 жовтня. Натомість решта команда стартують за океаном 8 жовтня. Зокрема, володар Кубка Стенлі "Флорида" в ніч на 9 жовтня в Санрайзі прийме "Бостон", а фіналіст сезону "Едмонтон" зустрінеться з "Вінніпегом" вранці 10 жовтня.

Зимова класика НХЛ запланована на 31 грудня і 1 березня. У переддень нового року "Чикаго" на відкритому повітрі прийме "Сент-Луїс", а в перший день весни "Коламбус" зустрінеться з "Детройтом". Завершиться регулярний сезон 17 квітня.

Посеред сезону на команди чекатиме пауза – 10-21 лютого. Вона пов'язана з проведенням турніру 4 Nations Face-Off за участі збірних Канади, США, Швеції та Фінляндії.

Фото: Розклад перших матчів сезону 2024/25 НХЛ (x.com/NHL)

До слова, раніше "Сан-Хосе" обрав канадця Селебріні під першим номером драфту-2024.

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