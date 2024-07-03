НХЛ начнет новый сезон в сердце Европы: кто попал в Глобальную серию
Национальная хоккейная лига опубликовала календарь регулярного первенства сезона 2024/25. Старт кампании намечен на 4 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
Сезон начнется с Глобальной серии. В чешской столице Праге встретятся "Баффало" и "Нью-Джерси".
"Сейбрз" и "Девилз" сыграют на пражской "O2 Арене" два поединка – 4 октября и 5 октября. Остальная команда стартует за океаном 8 октября. В частности, обладатель Кубка Стэнли "Флорида" в ночь на 9 октября в Санрайзе примет "Бостон", а финалист сезона "Эдмонтон" встретится с "Виннипегом" утром 10 октября.
Зимняя классика НХЛ намечена на 31 декабря и 1 марта. В преддверии нового года "Чикаго" на открытом воздухе примет "Сент-Луис", а в первый день весны "Коламбус" встретится с "Детройтом". Завершится регулярный сезон 17 апреля.
Посреди сезона команды будет ждать пауза – 10-21 февраля. Она связана с проведением турнира 4 Nations Face-Off с участием сборных Канады, США, Швеции и Финляндии.
Фото: Расписание первых матчей сезона 2024/25 НХЛ (x.com/NHL)
К слову, ранее "Сан-Хосе" выбрал канадца Селебрини под первым номером драфта-2024.
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