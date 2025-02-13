НХЛ оголосила дату Кубка світу та готова запросити росіян

Змагання для національних збірних під егідою НХЛ востаннє відбулось у 2016 році. Турніри, які були анонсовані на 2020 та 2022 роки зривались з різних причин.

Тепер ліга прагне, щоб Кубок світу проходив один раз на два роки – між зимовими Олімпіадами. А збірні брали участь найсильнішими складами, включаючи зірок НХЛ, які зазвичай не виступають на чемпіонатах світу.

Відомо, що на турнір запросять вісім команд, однак складу учасників наразі немає. Зрозуміло, що змагання не обійдуться без збірних Канади та США, з великою вірогідністю запросять команди Швеції, Фінляндії та Чехії. В НХЛ також заявили, що готові запросити на змагання збірну Росії, якщо на той час Міжнародна федерація хокею (IIHF) зніме з неї бан.

IIHF відсторонила команди Росії та Білорусі від змагань на всіх рівнях з 28 лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Проте НХЛ, незважаючи на чисельні заклики, не зважилась на відмову від послуг хокеїстів з цих країн. Список росіян, які грають у заокеанській лізі щороку збільшується.

Велися навіть дискусії щодо можливості участі "збірної російських зірок НХЛ" у Турнірі націй – своєрідному ерзац-варіанті Кубка світу. Проте до легалізації російської команди справа не дійшла.

У змаганні, що стартувало в ніч на 13 лютого беруть участь лише хокеїсти США, Канади, Швеції та Фінляндії, які виступають у НХЛ.

Кубок світу: що відомо

Турнір був організований у 1976 році під назвою Кубок Канади. Довгий час він залишався єдиним змаганням, де могли перетнутись професіональні хокеїсти з Північної Америки та формальні аматори з Європи та СРСР.

Кубок Канади провели п'ять разів – з 1976 до 1991 роки. Чотири перемоги здобула збірна Канади, один раз успіх святкували хокеїсти Радянського Союзу.

У 1996 році замість Кубка Канади офіційно заснували Кубок світу. Під цією маркою змагання відбулося тричі – у 1996, 2004 та 2016 роках. Перший КС виграла команда США, потім двічі тріумфували канадці.