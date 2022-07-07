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НХЛ начнет новый сезон посреди осени в Чехии

Фото: "Нэшвилл" в сезоне 2021/22 вылетел в 1/8 финала Кубка Стэнли (nhl.com)
Автор: Антон Федорцив

Европейские болельщики смогут вживую увидеть старт сезона 2022/23 Национальной хоккейной лиги. Стартовые матчи турнира примет чешская столица Прага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Новый сезон начнется поединком между "Нэшвилл Предаторз" и "Сан-Хосе Шаркс" 7 октября. Матч примет пражская "О2 Арена". 8 октября соперники проведут и второй поединок в Праге.

Для НХЛ эти два матча станут первыми в Европе с 2019 года. В свою очередь "О2 Арена" принимала поединки лиги еще в сезонах 2008/09 и 2010/11. В Северной Америке команды стартуют 11 октября – "Нью-Йорк Рейнджерс" встретится с "Тампой", а "Лос-Анджелес Кингз" будет противостоять "Вегасу".

Традиционная "Зимняя классика" запланирована на 2 января. В Бостоне местные "Брюинз" примут "Питтсбург Пингвинз". Всего в регулярном чемпионате до 13 апреля 2023 года состоятся 1312 матчей.

Напомним, что Кубок Стэнли 2021/22 достался "Колорадо" после шестиматчевого финала с "Тампой-Бэй Лайтнинг".

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