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НГЗ возобновит рекультивацию шламового поля

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Николаев, Понедельник 07 февраля 2022 12:44
НГЗ возобновит рекультивацию шламового поля Фото: НГЗ (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Рекультивация шламового поля Николаевского глинозёмного завода была заблокирована из-за судебного иска общественной организации «Стоп шлам» о взыскании с завода 9,2 млрд грн. Но после вынесенного апелляционного решения в НГЗ надеются на оперативное получение необходимых согласований и возобновление работ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу завода.

По словам генерального директора НГЗ Виктора Кожевникова, сейчас рекультивирована уже половина шламполя - 64 гектара. Теперь там растет трава. Для продолжения работ необходимо построить пруд-накопитель для рециркуляции технической воды, так предусмотрено проектом. Но согласование документов в Минэкологии было приостановлено до решения суда.

"Это важное экологическое мероприятие, но его продолжение было заблокировано из-за надуманной судебной тяжбы по иску псевдоактивистов. На сегодня решение апелляции в нашу пользу, так что надеемся, что в ближайшее время после получения необходимых согласований работы будут возобновлены", - отмечает Кожевников.

В свою очередь, возможное строительство третьего шламового поля, о котором заявляли представители "Стоп шлам", на заводе называют мифом, ссылаясь на документы, в которых прописано строительство пруда-накопителя, а не шламового поля.

Кожевников подчеркивает, что работа НГЗ не нарушает требований природоохранного законодательства, а все обвинения "псевдоактивистов" надуманны: "НГЗ работает полностью в рамках законодательных норм. Это подтверждено всеми проверками контролирующих органов - и плановыми и внеплановыми. В том числе нет нарушений и в обращении с отходами производства - красным шламом".

Напомним ранее Апелляционный суд отменил решение Заводского райсуда Николаева о взыскании с НГЗ 9,2 млрд грн "морального ущерба" в пользу недавно созданной общественной организации "Стоп шлам".

Сейчас в отношении участников атаки на Николаевский глиноземный расследуется 5 уголовных производств.

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