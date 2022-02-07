МГЗ відновить рекультивацію шламового поля

Рекультивацію шламового поля Миколаївського глиноземного заводу було заблоковано через судовий позов громадської організації «Стоп шлам» про стягнення із заводу 9,2 млрд грн. Але після винесеного апеляційного рішення у МГЗ сподіваються на оперативне отримання необхідних погоджень та поновлення робіт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу заводу.

За словами генерального директора МГЗ Віктора Кожевнікова, наразі рекультивовано вже половину шламполя - 64 гектари. Тепер там росте трава. Для продовження робіт необхідно побудувати ставок-накопичувач для рециркуляції технічної води, так передбачено проектом. Але погодження документів у Мінекології було призупинено до рішення суду.

"Це важливий екологічний захід, але його продовження було заблоковано через надуману судову тяганину за позовом псевдоактивістів. На сьогодні рішення апеляції на нашу користь, тому сподіваємося, що найближчим часом після отримання необхідних погоджень роботи будуть відновлені", – зазначає Кожевніков.

У свою чергу можливе будівництво третього шламового поля, про яке заявляли представники "Стоп шлам", на заводі називають міфом, посилаючись на документи, в яких прописано будівництво ставка-накопичувача, а не шламового поля.

Кожевніков наголошує, що робота МГЗ не порушує вимог природоохоронного законодавства, а всі звинувачення "псевдоактивістів" є надуманими: "МГЗ працює повністю в рамках законодавчих норм. Це підтверджено всіма перевірками контролюючих органів - плановими та позаплановими. У тому числі немає порушень та у поводженні з відходами виробництва - червоним шламом".