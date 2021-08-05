НГЗ сообщил о трех уголовных производствах по давлению на завод

Действия членов организации "Стоп шлам" полиция квалифицирует по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины как покушение на мошенничество в особо крупных размерах.

"Согласно материалам уголовного производства, чтобы завладеть имуществом завода, группой лиц сфабриковано документы, на основании которых в дальнейшем был подан иск от якобы 1279 членов организации о взыскании компенсации морального вреда в размере 9,2 млрд грн", - говорится в сообщении.

В то же время ГБР расследует 2 уголовных производства в отношении неправомерных действий должностных лиц Заводского районного суда города Николаева, который решил взыскать с завода более 9 млрд грн компенсации.

Одно производство правоохранители квалифицируют по статьям 376-1 УК "Незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда и 366 УК "Служебный подлог". Оказалось, что должностные лица Заводского районного суда провели распределение дела по иску активистов вопреки требованиям действующего законодательства в нерабочее время и с процессуальными нарушениями.

Еще одно дело расследуется по статье 364 УК "Злоупотребление властью или служебным положением" в отношении судьи Ирины Бобровой, которая приняла к производству иск и вынесла решение без уплаты судебного сбора, который должен был быть не менее 92 млн грн.

В НГЗ заметили, что при рассмотрении упомянутых материалов, судья Боброва приняла во внимание откровенно незаконную экспертизу, игнорировала все ходатайства стороны защиты и отказываясь вызвать в суд "пострадавших".