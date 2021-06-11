НГЗ обвинили в давлении на активистов, которые подали на завод в суд из-за красного шлама

Как известно, "Стоп шлам" - объединение жителей Николаева, которые борются с ущербом, наносимым экологии отходами производства НГЗ - красным шламом.

Красный шлам признан опасным отходом международным законодательством и законодательством ЕС. Согласно выводам экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, отходы красного шлама оказывают негативное влияние на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека путем проявления ядовитых (сильнодействующих), токсических и экотоксических свойств.

В конце 2020 года организация подала коллективный иск на 9,2 млрд гривен; 26 мая 2021 года Заводской районный суд Николаева признал иск правомерным и постановил выплатить членам ОО "Стоп шлам" данную сумму.

В тот же день Верховный суд подтвердил законность ареста недвижимого имущества Николаевского глиноземного завода (НГЗ) на 9,2 млрд грн в рамках обеспечения иска ОО "Стоп Шлам" и обязал предприятие выплатить самую большую в истории Украины сумму возмещения за ущерб, нанесенный экологии.

Однако, согласно заявлению организации, представители НГЗ развернули войну против активистов. Так, адвокаты АО "ВБ Партнерс", представляющие интересы Николаевского глиноземного завода, передали журналистам персональные данные 1 279 членов ОО "Стоп Шлам" (ФИО, ИНН, адреса) без их согласия. После чего журналисты пытались провести незаконную скрытую видеосъемку, которую в дальнейшем адвокаты АО "ВБ Партнерс" приобщили к материалам гражданского дела в одном из судебных заседаний.

Кроме того, представители НГЗ обвинили эксперта и специалистов-психологов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз во внесении в заключение заведомо ложной информации, а адвокат Ващенко, который действует в интересах НГЗ, добился внесения его в ЕРДР (дело №761/10459/21).

Также представители НГЗ после вынесения решения Заводского районного суда Николаева в пользу ОО "Стоп Шлам" 26 мая 2021 года добились внесения в реестр досудебных решений уголовного производства по факту "противоправного завладения средствами ООО "Николаевский глиноземный завод" в особо крупных разменах путем подачи искового заявления в Заводской районный суд".