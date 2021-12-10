НГЗ направил 23 млн гривен в поддержку медучреждений региона

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление финансового директора завода Галина Кравченко во время заседания комиссии по экологии с участием главы Николаевского областного совета Анны Замазеевой.

"Мы запустили масштабный проект "Здоровая нация". Общая сумма инвестиций по нему до мая будет составлять 23 млн грн. Проект будет включать бесплатное дополнительное питание для пациентов городской больницы больных Covid-19", - рассказала она.

По ее словам, бесплатное питание будут получать и медики, работающие с больными коронавирусом. Кроме этого, как подчеркнула финдиректор, часть средств, выделенных на реализацию проекта, будет направлена ​​на решение неотложных проблем медицинских учреждений города.

"Также из этих средств будут выплачиваться доплаты врачам Николаевской городской больницы, работающим с пациентами больными Covid-19, в размере 30% от заработной платы и отдельным категориям медперсонала заведения", - отметила Кравченко.