Незвичний кросовер без даху від Volkswagen став одним з лідерів ринку: подробиці

Незвичайний Volkswagen поступився лише "відкритим" версіям MINI One/Cooper, але випередив усі родстери та кабріо зі спортивними акцентами: позаду залишилися Porsche 911 (8,1 тисяч штук), BMW 4-Series (7,2 тис.), Mazda MX-5 ( 6,4 тис.) та BMW Z4 (5,5 тис.).

Успіхи кабріолету Volkswagen T-Roc дозволили продовжити життєвий цикл моделі. Спочатку компактний кросовер планували прибрати з ринку в 2025 році, але в результаті виробництво триватиме до 2027 року, тобто модель протримається на конвеєрі десять років. Загалом попит на кабріолети в Європі падає: наприклад, Mercedes-Benz виключив із лінійки три моделі за останні три роки.

Хоча кросовер-кабріолет здається вдалим форматом на тлі успіху звичайних позашляховиків, насправді тільки Volkswagen T-Roc вдається стабільно залишатися на плаву. Розробка відкритих версій Nissan Murano та Range Rover Evoque виявилися комерційним провалом, і нових гравців у цьому класі не видно.

У статистиці враховані результати продажів не лише 27 країн Євросоюзу, а й Британії, Ісландії, Швейцарії та Ліхтенштейну, які входять до Європейської асоціації вільної торгівлі.