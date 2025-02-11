За незвичними суперкарами Ferrari вишукувалась черга на кілька років: подробиці

У Ferrari розповіли про ажіотажний попит на суперкари. Охочі купити деякі авто з Маранелло не отримають їх ні цього року, ні наступного: машини, оплачені в першому кварталі 2025-го, доставлять лише у 2027 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motor1 .

Зазначається, що виробничий цикл Ferrari розписано до кінця 2026 року. Проте йдеться лише про суперкари, що адаптуються під індивідуальні запити замовників. Найбільш популярний 12Cilindri з 6,5-літровим атмосферним V12.

Два роки доведеться чекати не всім: у Ferrari додають, що такий термін очікування для клієнтів, які бажають придбати персоналізований суперкар. Нестандартні моделі пропонується поки що купувати "з рук".

При цьому у Ferrari стурбовані тим, як деякі клієнти прикрашають автомобілі: можливість вибирати незвичайні кольори і опції народжує суперкари, які шкодять іміджу компанії. У зв'язку з цим у Ferrari збираються переглянути доступні опції: наприклад, фарбувати машини в рожевий у Маранелло більше не будуть.

Звичайно, виробник не може перешкодити замовити бажаний відтінок у сторонніх майстрів. Проте клієнт із надто екстравагантним смаком може бути внесений до чорного списку із забороною купувати Ferrari у майбутньому. Це сміливий крок з огляду на те, що 20 відсотків виручки Ferrari минулого року припало на кастомізовані машини.