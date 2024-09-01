Незрозумілі запахи в салоні авто: чим вони загрожують

Досвідчені автовласники знають, що найчастіше в машині пахне її багажом – той чи інший вантаж виявляється "ароматним" або від початку, або внаслідок порушення його упаковки. Жодні перегородки між багажним відсіком та салоном проникненню запаху не перешкоджають. Але сьогодні ми говоритимемо не про це.

Запах бензину (дизеля)

Запах пального може бути вашим і не вашим. Чужий за півхвилини зникне, а ваш буде більш стійким. Поширювати запах бензину можуть інші машини, які знаходяться поряд на дорозі – наприклад, у колеги поруч може бути відкритим корок бензобака чи проблеми з паливною системою, коли бензин чи ДТ частково не згорає і вилітає в атмосферу з вихлопної труби. Гірше, якщо запах пального не зникає довго – значить, його поширює ваша машина. Найбільш ймовірна причина – розгерметизація бака чи паливопроводів, причому останні можуть бути порушені як під капотом, так і під днищем. Випадок доволі неприємний, особливо якщо машина бензинова, бо цей вид пального готовий спалахнути в будь-який момент – наприклад, від іскри, вибитої камінчиком, що вискочив з-під колеса.

Пахне газом

Для українських шляхів це доволі поширений аромат, адже в нас більше половини легкових авто працюють на пропан-бутані LPG. Виробники якого, між іншим, навмисне ароматизують його спеціальною речовиною, щоб користувач отримував сигнал про можливу протічку. Швидше за все, про протічку і йдеться, але це не привід для паніки, бо на відкритому просторі газ не накопичується і вибухонебезпечної концентрації на виникне. Зрозуміло, що ​​витік газу треба усунути, але ж він теж може бути не вашим, а від сусідньої машини – з порушеного газопроводу чи з вихлопної труби. Якщо будете перевіряти “на запах” свою машину, майте на увазі, що з вихлопної труби газом може пахнути лише в деяких режимах – на холостому ходу, при перегазовках або на високих обертах.

Запах болота

Деякі власники відчувають легку болотяну свіжість по кілька разів на день – вона долинає з дефлекторів кондиціонера, в якому часто мешкають цілі колонії плісняви та грибків. Цих “окупантів” можна вивести спеціальною обробкою на СТО чи власними руками за допомогою спеціального препарату в аерозольному балончику. Більш масивна “болотяна атака” на атмосферу салону може бути з боку калюж води, яка збирається під килимками в салоні – звісно, коли кузов машини має проблеми з герметичністю. Явище дуже прикре, адже з нього починається руйнація кузова від іржі.

Пахне гаром

Перш за все, це запах пожежі – і через це треба негайно вжити заходів для з’ясування ситуації. На щастя, найчастіше це всього лише підтвердження того, що ви наздогнали старий автобус або не менш шановану дизельну вантажівку. Крім того, потужним запахом горілої хімії супроводжується підгоряння дисків зчеплення при неправильних маніпуляціях водія з педалями – наприклад, під час буксування в снігу чи калюжі, при невмілих перемикання передач. Якщо ж таки говорити про пожежу, то горіти можуть:

дроти електрообладнання;

шланги, ганчірка чи інший предмет, що потрапили на деталі вихлопної системи – під капотом чи під днищем;

пальне, яке протікає з пошкодженої паливної системи і потрапляє на гарячі деталі вихлопу.

Якщо ви відчули запах гару, швиденько з’ясуйте напрямок його потрапляння в салон: з вулиці, з салону, з під капоту, з під днища тощо. Якщо є підозри, що джерело запаху у вашій машині, потрібно зупинитись і з’ясовувати ситуацію в деталях.

Якщо коротко

Якщо ваш автомобіль вже у доволі похилому віці, контроль за його станом має включати і відслідковування запахів. Так, звучить трохи дивно, але це допоможе вам серед іншого вчасно помітити технічну проблему і вирішити її, поки вона не отримала розвитку і не призвела до масштабного ремонту.