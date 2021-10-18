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Незначительный спад. В Украине 9524 новых случая коронавируса и 177 смертей

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Киев, Понедельник 18 октября 2021 08:15
Незначительный спад. В Украине 9524 новых случая коронавируса и 177 смертей Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине подтвердили 9524 новых случая коронавируса и 177 смертей. Больше всего новых заражений обнаружили в Одесской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 3127 человек; летальных случаев - 177; выздоровели - 3421 человек. Протестировали методом ПЦР - 23 992 человека, методом ИФА - 2946, экспресс-тестами - 22 511.

Больше всего новых случаев за сутки в таких областях:

  • Одесская область (+1367),
  • Харьковская область (+823),
  • Днепропетровская область (+782),
  • Житомирская область (+703).

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 644 694 лица;
  • выздоровели - 2 329 418 человек;
  • летальных случаев - 60 810.
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