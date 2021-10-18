Незначительный спад. В Украине 9524 новых случая коронавируса и 177 смертей
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине подтвердили 9524 новых случая коронавируса и 177 смертей. Больше всего новых заражений обнаружили в Одесской и Харьковской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
За сутки госпитализировали 3127 человек; летальных случаев - 177; выздоровели - 3421 человек. Протестировали методом ПЦР - 23 992 человека, методом ИФА - 2946, экспресс-тестами - 22 511.
Больше всего новых случаев за сутки в таких областях:
- Одесская область (+1367),
- Харьковская область (+823),
- Днепропетровская область (+782),
- Житомирская область (+703).
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 644 694 лица;
- выздоровели - 2 329 418 человек;
- летальных случаев - 60 810.