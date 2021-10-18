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Незначний спад. В Україні 9524 нових випадки коронавірусу та 177 смертей

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Київ, Понеділок 18 жовтня 2021 08:15
Незначний спад. В Україні 9524 нових випадки коронавірусу та 177 смертей Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні підтвердили 9524 нових випадки коронавірусу та 177 смертей. Найбільше нових заражень виявили в Одеській та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 3127 осіб; летальних випадків - 177; одужали - 3 421 особа. Протестували методом ПЛР - 23 992 особи, методом ІФА - 2946, експрес-тестами - 22 511.

Найбільше нових випадків за добу в таких областях:

  • Одеська область (+1367),
  • Харківська область (+823),
  • Дніпропетровська область (+782),
  • Житомирська область (+703).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 644 694 особи;
  • одужали - 2 329 418 осіб;
  • летальних випадків - 60 810.
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