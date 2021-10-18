Незначний спад. В Україні 9524 нових випадки коронавірусу та 177 смертей
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні підтвердили 9524 нових випадки коронавірусу та 177 смертей. Найбільше нових заражень виявили в Одеській та Харківській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу госпіталізували 3127 осіб; летальних випадків - 177; одужали - 3 421 особа. Протестували методом ПЛР - 23 992 особи, методом ІФА - 2946, експрес-тестами - 22 511.
Найбільше нових випадків за добу в таких областях:
- Одеська область (+1367),
- Харківська область (+823),
- Дніпропетровська область (+782),
- Житомирська область (+703).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 2 644 694 особи;
- одужали - 2 329 418 осіб;
- летальних випадків - 60 810.