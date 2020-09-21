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Нежину разрешили запустить общественный транспорт, несмотря на "красную зону"

Нежин, Понедельник 21 сентября 2020 14:54
Нежину разрешили запустить общественный транспорт, несмотря на "красную зону"
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании в понедельник, 21 сентября, разрешила в городе Нежин Черниговской области восстановить городские пассажирские перевозки и работу всех учебных заведений. Нежин находится в "красной зоне" адаптивного карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Нежинского городского совета.

Отмечается, что ослабление карантина вступит в силу с полуночи вторника, 22 сентября.

Отметим, что с 14 сентября Нежин находится в "красной зоне" карантина.

Ранее сообщалось, что с сегодня в Украине действует новое карантинное зонирование. В частности, в так называемой "красной зоне" больше нет областных центров, поскольку на уровне правительства изменили критерии определения зоны с наиболее жесткими карантинными ограничениями.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине подтвердили еще 2 675 случаев коронавируса.

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