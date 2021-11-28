Незаконный ввоз мигрантов. Австрия задержала 15 человек, среди них - украинцы

В Австрии задержали 15 человек, подозреваемых в незаконном ввозе сирийских, ливанских и египетских мигрантов в страну. У них изъяли 14 транспортных средств, которые использовались для перевозки.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на DW .

В прошлом месяце полиция Австрии начала расследование в отношении группировки, которая незаконно переправляла мигрантов с сербско-венгерской границы через Словакию и Чехию в северо-восточный край Австрии.

Полиция арестовала 15 контрабандистов, когда 25 транспортных средств, которые перевозили от 200 до 300 мигрантов, были перехвачены во время проверки транспортных средств в Нижней Австрии и в венском отеле. Во время операции правоохранители изъяли 14 автомобилей.

15 подозреваемых в контрабанде - граждане Молдовы, Украины и Узбекистана. Подозреваемые перевезли более 700 человек. С мигрантов брали плату - 4000-5000 евро с человека за поездку.