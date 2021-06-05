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Незаконно переплыли границу, чтобы отдохнуть в Одессе: пограничники задержали двух россиян

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Суббота 05 июня 2021 15:17
Незаконно переплыли границу, чтобы отдохнуть в Одессе: пограничники задержали двух россиян Фото: пограничники задержали двух россиян (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Утром 5 июня патруль, который нес службу в районе пограничного населенного пункта Лукашовка, задержал двух россиян. Они незаконно переплыли пограничную реку Ворсклу.

Об этом сообщили в ГПСУ.

Иностранцы 1980 и 1982 годов рождения с собой имели только водительское удостоверение и рюкзак с личными вещами. Россияне рассказали правоохранителям, что намеревались добраться до Одессы, чтобы отдохнуть на Черноморском побережье. Избрали незаконный путь в связи с действием карантинных ограничений.

Также пограничники выяснили, что одному из них в 2019 году запрещали въезд в Украину на 3 года за нарушение украинского законодательства.

Тогда россиянин в аэропорту "Жуляны" устроил дебош, выкрикивал оскорбления в отношении пограничников и попытался напасть на пограничный наряд.

Сейчас мужчины задержаны для выяснения всех обстоятельств правонарушения. За незаконное пересечение государственной границы Украины им грозит административная ответственность. Их дальнейшую судьбу решит суд.

Кроме этого, обоим гражданам РФ будет запрещен въезд в Украину сроком на 10 и 5 лет соответственно.

Ранее пограничники Львовского отряда задержали двух немцев, которые незаконно прекратили государственную границу со стороны Польши. Как выяснилось, мужчины думали, что Украина уже входит в Евросоюз.

Напомним, сегодня Беларусь сообщила о задержании еще двух оппозиционеров на границе с Литвой.

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