Незаконно депортировала украинцев. Крымской "судье" объявили подозрение

Управлять оккупационным "Армянским судом" бывшая украинская судья стала после того, как изменила присяге и перешла служить в незаконные органы, созданные Россией в захваченном Крыму.

Как установила прокуратура, так называемая "судья" привлекала к админответственности граждан Украины за якобы "нарушение режима пребывания на территории России из-за отсутствия документов", но фактически депортировала украинцев с территории Крыма.

"Досудебным расследованием установлено 10 незаконных решений, вынесенных подозреваемой по депортации граждан Украины с территории АР Крым", - отметили правоохранители.

В прокуратуре отмечают, что в украинском законодательстве не предусмотрено никаких дополнительных разрешений для проживания на временно оккупированной территории Крыма. Своими действиями "судья" нарушила не только законы и обычаи войны, но и нормы международного гуманитарного права. Сейчас она находится в розыске.