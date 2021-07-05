UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Незаконно депортировала украинцев. Крымской "судье" объявили подозрение

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинская прокуратура сообщила о подозрении так называемой "главе" так называемого "Армянского городского суда Республики Крым". Подозреваемая принимала незаконные решения о депортации украинцев с территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру АР Крым.

Управлять оккупационным "Армянским судом" бывшая украинская судья стала после того, как изменила присяге и перешла служить в незаконные органы, созданные Россией в захваченном Крыму.

Как установила прокуратура, так называемая "судья" привлекала к админответственности граждан Украины за якобы "нарушение режима пребывания на территории России из-за отсутствия документов", но фактически депортировала украинцев с территории Крыма.

"Досудебным расследованием установлено 10 незаконных решений, вынесенных подозреваемой по депортации граждан Украины с территории АР Крым", - отметили правоохранители.

В прокуратуре отмечают, что в украинском законодательстве не предусмотрено никаких дополнительных разрешений для проживания на временно оккупированной территории Крыма. Своими действиями "судья" нарушила не только законы и обычаи войны, но и нормы международного гуманитарного права. Сейчас она находится в розыске.

Читайте РБК-Украина в Google News
СудКрымподозрениедепортация