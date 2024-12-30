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Нею керували легенди: на продаж виставили останню ралійну Lancia Delta

Понеділок 30 грудня 2024 17:35
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Нею керували легенди: на продаж виставили останню ралійну Lancia Delta Фото: на продаж виставили останню ралійну Lancia Delta (dhrofgo.com)
Автор: Константин Широкун

Англійський дилер класичних авто Duncan Hamilton Rofgo виставив на продаж легендарну Deltona. Таке ім'я італійські журналісти дали Lancia Delta HF Integrale, і його можна перекласти як "Супердельта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Duncan Hamilton Rofgo.

Це остання машина заводської команди Lancia, яка перемогла в етапі світового чемпіонату з ралі. На ній їздили Юха Канккунен, Дідьє Оріоль та Карлос Сайнс, і після реставрації Delta повністю відповідає тому історичному періоду. Навіть ліврея у кольорах Repsol нанесена з використанням оригінальних трафаретів.

Нею керували легенди: на продаж виставили останню ралійну Lancia Delta

Двигун стандартний – турбована "четвірка" на 2,0 літра потужністю 365 кінських сил з шестиступінчастою "механікою" Lancia Abarth R90. Привід повний, з диференціалом Torsen ззаду та муфтою у центрі. Відновлювали автомобіль з прицілом на збереження автентичності, з чим допоміг італійський автогонщик та колишній пілот Martini Racing Массімо Біазьйон.

Нею керували легенди: на продаж виставили останню ралійну Lancia Delta

Разом з машиною покупцеві дістанеться значний пакет документів: фірмові буклети, фотографії, технічні паспорти, а також звіт про виконані реставраційні роботи.

Оцінили "Супердельту" у 425 тисяч фунтів стерлінгів. При цьому два роки тому її продали за 321 тисячу.

Нею керували легенди: на продаж виставили останню ралійну Lancia Delta

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