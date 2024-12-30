ua en ru
Пн, 30 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Ею управляли легенды: на продажу выставили последнюю раллийную Lancia Delta

Понедельник 30 декабря 2024 17:35
UA EN RU
Ею управляли легенды: на продажу выставили последнюю раллийную Lancia Delta Фото: на продажу выставили последнюю раллийную Lancia Delta (dhrofgo.com)
Автор: Константин Широкун

Английский дилер классических авто Duncan Hamilton Rofgo выставил на продажу легендарную Deltona. Такое имя итальянские журналисты дали Lancia Delta HF Integrale, и его можно перевести как "Супердельта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Duncan Hamilton Rofgo.

Это последняя машина заводской команды Lancia, которая победила в этапе мирового чемпионата по ралли. На ней ездили Юха Канккунен, Дидье Ориоль и Карлос Сайнс, и после реставрации Delta полностью соответствует тому историческому периоду. Даже ливрея в цветах Repsol нанесена с использованием оригинальных трафаретов.

Ею управляли легенды: на продажу выставили последнюю раллийную Lancia Delta

Двигатель стандартный - турбированная "четверка" на 2,0 литра мощностью 365 лошадиных сил с шестиступенчатой "механикой" Lancia Abarth R90. Привод полный, с дифференциалом Torsen сзади и муфтой по центру. Восстанавливали автомобиль с прицелом на сохранение аутентичности, с чем помог итальянский автогонщик и бывший пилот Martini Racing Массимо Биазьон.

Ею управляли легенды: на продажу выставили последнюю раллийную Lancia Delta

Вместе с машиной покупателю достанется внушительный пакет документов: фирменные буклеты, фотографии, технические паспорта, а также отчет о проделанных реставрационных работах.

Оценили "Супердельту" в 425 тысяч фунтов стерлингов. При этом два года назад ее продали за 321 тысячу.

Ею управляли легенды: на продажу выставили последнюю раллийную Lancia Delta

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
NEWS
Сибига раскрыл детали визита в Дамаск
Сибига раскрыл детали визита в Дамаск
DAILY
Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта