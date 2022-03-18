Нейтралитет и разоружение. Путин назвал Эрдогану главные требования к Украине

Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал главные требования для завершения войны против Украины . Предполагается, что они лягут в основу мирного соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

По словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, требования делятся на две категории. В первой из них содержится согласие Украины на нейтралитет и отказ от перспективы вступления в НАТО. Также Киев должен пойти на разоружение, защиту русского языка и "денацификацию".

Вторая категория требований связана со статусом оккупированного Донбасса и Крыма. По мнению Калына, этот блок вопросов остается спорным. Фактически от Украины требуется официального признания аннексии Крыма.