"Нейтралітет не обговорюється": головне з інтерв'ю Зеленського про "червоні лінії" та переговори

Про розвіддані, Starlink та підсумки зустрічі в Осло

Зеленський назвав розмову в Осло продуктивною та предметною. За його словами, розвідка щодо ударів балістикою працює на 100%, а в суботу о 05:20 ранку - уперше за довгий час "емоційного діалогу" між Україною та США - відновив роботу Starlink.

Через "емоційність діалогу" Україна стикнулась з трьома викликами:

Дефіцит ППО;

Обмеження Starlink;

Обмеження розвідданих від США.

"Два питання знято, залишається питання ППО. Ми маємо правильний результат, вийшли з тим, що нам потрібно", - підкреслив президент.

Крім того, за результатами перемовин в Осло американська сторона провела зустріч у Санкт-Петербурзі. Американці підтвердили, що Путін погодився на зустріч груп у листопаді, та що обидві сторони (Україна та РФ) готові до тристоронньої зустрічі. Для України також важливо, щоб була представлена Європа.

Про документ Віткоффа та "червоні лінії" України

Коментуючи напрацювання американської сторони, які були передані Путіну (документ Віткоффа), Зеленський зазначив, що Україна не може говорити про нейтральний статус держави та обмеження української армії.

Глава держави відмовився детально заглиблюватися в "червоні лінії" через домовленості зі США, проте наголосив на ключових принципах:

Нейтралітет та чисельність армії не обговорюються: Гарантії безпеки України не можуть надиктувати росіяни. Чисельність ЗСУ - це виключно внутрішнє питання України та її взаємин із НАТО (якщо Україна в Альянсі, чисельність може бути 800 тисяч і менше, залежно від фінансування).

Питання територій: Обговорення територіального питання (те, що американці називають "swap the territory") можливе виключно на рівні лідерів. Усі інші питання обговорюються на рівні технічних груп.

Гарантії безпеки: Якщо Україна не в НАТО (де діє Стаття 5), США та європейці повинні взяти на себе гарантії, що Росія не розпочне агресію знову.

"Це не план принесли Путіну на затвердження, тому що вирішують всі сторони. Є пропозиції для обговорення з американської сторони, які вони обговорюють із нами", - пояснив Зеленський.

Про вимоги Росії та неприпустимість зняття санкцій

Президент зазначив, що росіяни також піднімають питання гарантій безпеки для себе у розмовах із США, однак деталей цих обговорень він не знає.

Коментуючи причини згоди Путіна на переговори, Зеленський припустив можливість невідомих йому домовленостей, однак застережно висловився щодо зняття обмежень з РФ.

"Я би не хотів, щоб до зустрічі трьох лідерів ми підійшли, знявши всі санкції з РФ. Санкції накладалися за агресію, а не за можливість побалакати. Тому ми прив'язувати зняття санкцій можемо тільки до того, що йде закінчення війни, дипломатія, розуміння, як відновлювати державу, та гарантії безпеки. У мене відчуття, що коли ми говоримо про лояльність Росії - не треба її купувати такою ціною", - підсумував Зеленський.