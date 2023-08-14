Неймар за крок від переходу в чемпіонат Саудівської Аравії: які умови трансферу

Форвард цього тижня завершить перехід до лав аравійського гранда. ПСЖ прийняв пропозицію щодо продажу латиноамериканця, а сам футболіст узявся узгоджувати фінальні деталі персонального контракту.

Неймар збирається підписати з "Аль-Хілялем" угоду на 2 роки. Зарплата бразильця може скласти 100 млн євро за сезон. ПСЖ гарантовано заробить на продажі нападника 90 млн у євровалюті. Ще орієнтовно 30 мільйонів будуть передбачені бонусами.

"Аль-Хіляль" у літнє трансферне вікно підтримав тренд на підписання зірок із Європи. Лави столичного колективу вже поповнили оборонець Кулібалі, хавбеки Невеш і Мілінковіч-Савіч, а також вінгер Малком. Тренером команди 1 липня став легендарний Жорже Жезуш.

Хто такий Неймар

Уродженець Сан-Паулу, вихованець "Сантоса". На дорослому рівні дебютував у сезоні-2009 бразильської Серії А.

Провів у рідній команді 3,5 сезони. Влітку 2013 року за 88 млн євро перебрався до "Барселони". Завоював із каталонцями всі значущі трофеї – 2 титули Ла Ліги, кубок Ліги чемпіонів 2014/15, тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2015. Пізніше став найдорожчим футболістом в історії, змінивши "Барсу" на ПСЖ за 222 млн євро в серпні 2017-го.

Ділить із культовим Пеле звання найкращого бомбардира збірної Бразилії усіх часів (по 77 м'ячів). Виграв у складі "селесао" Кубок конфедерацій-2013 та Олімпійські ігри-2016.