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Неймар анонсував повернення в колишній клуб: відомі терміни

Сантус, Понеділок 01 квітня 2024 12:59
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Неймар анонсував повернення в колишній клуб: відомі терміни Фото: Неймар у футболці збірної Бразилії (facebook.com/CBF)
Автор: Антон Федорців

Нападник збірної Бразилії Неймар, вочевидь, не затримається надовго в аравійському "Аль-Хіляля". Наступного року він повернеться до рідної команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UOL.

32-річний латиноамериканець повернеться в бразильський "Сантос" у 2025-му. Нападник особисто підтвердив майбутній перехід, відвідавши матч "риб" проти "Палмейраса" в Лізі Пауліста.

Неймар зізнався, що головна заслуга в повернення на "Віла Белміро" належить президенту клубу Марсело Тейшейрі. Він переконав вихованця "Сантоса" повернутися додому. Контракт нападника з "Аль-Хілялем" чинний до літа 2025 року, тож "рибам" він дістанеться безкоштовно.

На старті кар'єри Неймар провів 4,5 сезони в складі "Сантоса". Загалом він зіграв 140 матчів у всіх турнірах за рідний клуб, у яких забив 72 м'ячі та віддав 35 результативних передач. Із "рибами" нападник тріумфував у Копа Лібертадорес-2011 і здобув низку інших трофеїв.

Що відомо про "Сантос"

Заснований у 1912 році футбольний клуб зі штату Сан-Паулу. Прізвиська – "риби", "Сантастіко".

Восьмиразовий чемпіон Бразилії, багаторазовий переможець чемпіонату штату Сан-Паулу (22 титули), володар Копа Лібертадорес (1962, 1963, 2011). Переможець Кубка КОНМЕБОЛ-1998, володар Рекопи Південної Америки (2012), тріумфатор Міжконтинентального кубка (1962, 1963).

У складі "Сантоса" фактично всю ігрову кар'єру провів Король футболу Пеле (1956-1974 рр.). У структурі "риб" також зростали Робінью, Неймар і багато інших бразильських зірок.

До слова, раніше пригадали маловідомі факти біографії Пеле в спеціальній підбірці.

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