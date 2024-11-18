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Неякісні, але є нюанс. Що у ЗСУ кажуть про боєприпаси Росії з КНДР

Україна, Понеділок 18 листопада 2024 12:31
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Неякісні, але є нюанс. Що у ЗСУ кажуть про боєприпаси Росії з КНДР Фото: в ЗСУ оцінили боєприпаси Росії з КНДР (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Гурковська

Північнокорейські снаряди, які використовують на фронті росіяни, менш якісні і мають проблеми зі спрацюванням. Але попри це є і важливий нюанс.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник Командувача ракетних військ і артилерії ЗСУ Сергій Мусієнко.

Як каже полковник, у відкритих джерелах було багато різної інформації, наприклад, з радіоперехоплень стало відомо, що у росіян є багато нарікань на так звані імпортні снаряди, їхній нерозрив (це проблема підривачів), на велике розсіювання та навіть розриви снарядів в стволах гармат.

"Ми розуміємо, що ці боєприпаси надходили зі Східноазіатського регіону. Сказати напевно, що саме ці снаряди постачали з КНДР, не можу. Але починаючи з 2023 року нам траплялися трофейні мінометні міни та снаряди, а також фото- та відеоматеріали, де на цих боєприпасах були ієрогліфи в маркуванні", - зазначив військовий.

Звісно, як додає Мусієнко, можна точно сказати, що ці боєприпаси менш якісні і мають проблеми зі спрацюванням.

"Але, на жаль, їх багато, вони мають вражаючу дію, застосовуються по наших підрозділах і росіяни швидко адаптуються до їхніх особливостей. Ми це чуємо в радіоперехопленнях. Вони відразу зробили таблиці стрільби для таких боєприпасів, визначили поправки для застосування", - розповів він.

Крім того на окремих напрямках у окупантів є дефіцит артилерійських боєприпасів і українські військові відчувають, коли їм надходить нове постачання боєприпасів.

"І буде це північнокорейський снаряд чи якийсь інший - він все одно полетить і, ймовірно, може нанести шкоди", - резюмував заступник Командувача.

"Нові" гармати у РФ на фронті в Україні

Зараз противник на фронті почав використовувати гармати 30-40-х років – це 122 мм гаубиці М-30, були помічені 152 мм гаубиці Д-1.

А також - радянські гармати 50-х років, яких достатньо в країнах Ближнього Сходу, Азії та Африки. Це 130 мм гармата М-46 з дальністю стрільби 27 кілометрів, на яку в цих країнах достатньо боєприпасів, і це може в певній мірі створити додаткові проблем з їхнім ураженням.

Крім того, раніше РБК-Україна писало, що Росія почала використовувати рідкісну гармату типу Д-74 калібру 122-мм на фронті. Її на складах у окупантів ніколи не було.

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