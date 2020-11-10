NextGen по предзаказу: PS5 уже в Украине

В сентябре 2020 года Sony представили консоль нового поколения – PlayStation 5, рассказав о ее технических характеристиках и новых функциях. В Украине продажи приставки начнутся 19 ноября, и первыми её получат те, кто оформит предзаказ.
Технические характеристики PS5:
Производительность PS5 оценивается в 10,3 TFLOPS, что в два с половиной раза превышает показатели PS4 Pro.
Стоит подробнее коснуться темы SSD. На загрузку 2 ГБ данных требуется 0.27 секунд, в то время как PS4 потребовалось 20 секунд, чтобы загрузить 1 ГБ данных. За счет этого игры будут запускаться мгновенно. Если стандартных 825 ГБ покажется мало, можно будет установить SSD в слот M.2, поддерживающий 4 форм-фактора:
Джим Райан уже официально подтвердил: на PlayStation 5 можно будет запускать игры с PS4. Однако не все, а только 99% ранее выпущенных тайтлов. Исключением стали 10 игр: Robinson: The Journey, Hitman Go: Definitive Edition, Joe's Diner, DWVR, Shadwen и еще 5 инди-проектов.
Кроме того, на PS5 будет режим Boost Mode, который автоматически повысит производительность игр с PS4. Например, в Ghost of Tsushima частота кадров в секунду повысится со стандартных 30 до 60 в разрешении 4К.
На релизе будут доступны следующие игры:
В будущем Sony планирует выпустить массу интересных эксклюзивов, включая продолжение Horizon Zero Dawn и God of War. Оформляйте предзаказы заранее, так как спрос на консоли нового поколения огромен и высока вероятность, что первая партия в Украине разойдется мгновенно.