New York Times показало, як американці виробляють артилерійські снаряди для ЗСУ (відео)
Журналісти американської газети The New York Times відвідали заводи Міністерства оборони США, на яких виготовляють артилерійські боєприпаси, у тому числі для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
У виданні зазначають, що більшість з виготовлених снарядів на заводах у північно-східній Пенсільванії відправляють до України. Найстаріший з них у Скрентоні вперше почав виготовляти сталеві снаряди на початку 1950-х років для Корейської війни.
Протягом усього виробничого процесу працівники проводять перевірку якості заготовок. Після заливки вибухівки снаряди проходять навіть крізь рентгенівські промені, що виявляють будь-які порожнини всередині снарядів, які можуть негативно вплинути на бойове застосування боєприпасів. Це одна з остаточних перевірок якості, яку проходять артилерійські боєприпаси.
Далі деякі снаряди відправляються в Юму, штат Арізона, де на полігоні вони будуть вистрілені з гаубиць. Якщо вони пройдуть випробування, то решта десятків тисяч снарядів, зроблених у цьому місяці, будуть затверджені для використання.
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що США показали на відео, як відправляють БМП Bradley в Україну.
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