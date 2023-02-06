ua ru
Пн, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

New York Times показало, як американці виробляють артилерійські снаряди для ЗСУ (відео)

Новость на русском →
США, Понеділок 06 лютого 2023 18:37
New York Times показало, як американці виробляють артилерійські снаряди для ЗСУ (відео) Фото: артилерійські снаряди для України випускають американські робітники (скріншот: youtube.com/watch?v=8WAlDLlg12Y)
Автор: Тетяна Зарембо

Журналісти американської газети The New York Times відвідали заводи Міністерства оборони США, на яких виготовляють артилерійські боєприпаси, у тому числі для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

У виданні зазначають, що більшість з виготовлених снарядів на заводах у північно-східній Пенсільванії відправляють до України. Найстаріший з них у Скрентоні вперше почав виготовляти сталеві снаряди на початку 1950-х років для Корейської війни.

Протягом усього виробничого процесу працівники проводять перевірку якості заготовок. Після заливки вибухівки снаряди проходять навіть крізь рентгенівські промені, що виявляють будь-які порожнини всередині снарядів, які можуть негативно вплинути на бойове застосування боєприпасів. Це одна з остаточних перевірок якості, яку проходять артилерійські боєприпаси.

Далі деякі снаряди відправляються в Юму, штат Арізона, де на полігоні вони будуть вистрілені з гаубиць. Якщо вони пройдуть випробування, то решта десятків тисяч снарядів, зроблених у цьому місяці, будуть затверджені для використання.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що США показали на відео, як відправляють БМП Bradley в Україну.

Нагадаємо, головний представник Пентагону Пет Райдер розповів, яку модифікацію БМП Bradley отримає Україна.

Окрім того, експерт розповів, як БМП Bradley можуть вплинути на перебіг війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Військова техніка ВСУ
NEWS
Шмигаль вніс до Ради подання про призначення Клименка головою МВС
Шмигаль вніс до Ради подання про призначення Клименка головою МВС
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії