Невозможно применять восстановленные тарифы по номинальной мощности, - РГК

Региональная газовая компания призывает НКРЭКУ доработать действующую Методику расчета тарифа на распределение газа, учитывая фактическое использование существующих мощностей (фактическое потребление природного газа). Потребители должны оплачивать только предоставленные им услуги по распределению газа. Об этом сообщает пресс-служба РГК.

"Региональная газовая компания приветствует шаги НКРЭКУ по применению европейских принципов при установлении тарифов на распределение газа, в частности использование мощности (способности системы пропускать определенное количество газа). Такой подход будет способствовать развитию энергоэффективности и экономии газа. Равномерные ежемесячные платежи за услугу доставки природного газа уменьшат финансовую нагрузку на потребителя в отопительный период и позволят операторам ГРМ четко спрогнозировать свои доходы и расходы", - говорится в сообщении.

Но, по словам пресс-службы, сам расчет тарифа нуждается в доработке. РГК предлагает дать возможность потребителям платить за фактически использованную мощность, а не номинальную присоединенную мощность, как это предусмотрено действующей Методикой.

В РГК считают, что оптимальной для рынка газа Украины является модель тарифа на распределение, в которой учтена заявленная мощность. С 1 мая 2019 именно такая модель применена в тарифе "Укртрансгаза", а с 1 августа тариф на основе заявленной мощности будет действовать также для услуг хранения газа в ПХГ.