Невідомі намагались проникнути на об'єкт Міноборони: військові Київського ТЦК їх зупинили

Зокрема, зранку в цей день на збірному пункті Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки невідомі спробували незаконно проникнути на території об'єкта Міністерства оборони України, який знаходиться під охороною.

Крім того, ті ж самі особи намагалися перешкоджати виїзду військової автомобільної техніки з території збірного пункта.

Військовослужбовці Київського МТЦК та СП, діючи в межах своїх обов’язків, зупинили невідомих осіб, які намагалися незаконно потрапити на охоронюваний військовий об’єкт. Використовуючи фізичний вплив у межах своїх повноважень, вони запобігли можливим серйозним наслідкам.

"За даним фактом призначено службове розслідування", - йдеться у повідомленні.

У Київській міському ТЦК та СП наголосили, що під час дії правового режиму воєнного стану перешкоджання діям підрозділів ЗСУ може каратися відповідно до Кримінального кодексу України.

Також Київський МТЦК та СП звернувся до суспільства із проханням не піддаватися на провокації і не поширювати не перевірену інформацію, оскільки це може грати на користь противнику та ставати підґрунтям для ворожої пропаганди.