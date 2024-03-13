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Невидимий для тепловізорів та радарів: ГУР розповіло про роботу морського дрона Magura V5

Україна, Середа 13 березня 2024 12:47
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Невидимий для тепловізорів та радарів: ГУР розповіло про роботу морського дрона Magura V5 Фото: ГУР розповіло про особливості морського безпілотника Magura V5 (скрін відео)
Автор: Ярослава Борзова

Шість кораблів Чорноморського флоту РФ були знищені українським морським дроном Magura V5. Така ефективність пояснюється фактичною невидимістю для тепловізорів та радарів у зв'язку з особливостями його конструкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю ГУР.

"Розвідувальний корабель "Іван Хурс", десантні судна "Акула" та "Серна", ракетний корабель "Івановєц", великий десантний корабель "Цезарь Куніков" та патрульний корабель ЧФ РФ "Сєрґєй Котов" - пішли на дно завдяки українським морським дронам Magura V5", - зауважують в ГУР.

Командир спецпідрозділу ГУР МО України Group-13 на псевдо "Тринадцятий" розповів, що Magura V5 не виділяє багато тепла, тому його майже не видно для тепловізійних камер.

"Він - із пластику, тому навіть радарам важко його побачити", - каже він.

Як зазначає розвідник, полювання на військовий корабель загарбників можуть тривати днями. Оператори ж повинні залишатися зосередженими увесь час.

"Найскладнішою ціллю наразі був "Сєрґєй Котов". Group-13 двічі атакувала і пошкоджувала його, але потопити вдалося лише з третьої спроби", - розповідає "Тринадцятий".

Деталі операцій та подробиці особливостей роботи з українськими морськими дронами доступні тут.

ЗСУ нищать російські кораблі

Нагадаємо, 5 березня підрозділ Головного управління розвідки Міноборони України атакував російський корабель "Сєрґєй Котов" за допомогою надводних дронів.

Внаслідок атаки морськими дронами Magura V5 корабель отримав пошкодження корми, правого та лівого бортів. Джерела РБК-Україна повідомляли, що на борту корабля під час удару знаходився вертоліт. Ймовірно, то був Ка-27.

Це вже далеко не перша втрата російського флоту в Чорному морі. Як заявляв речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, на тлі втрат росіяни тримають у портах Крим мінімум військових кораблів. Там базуються лише судна, які окупанти вважають не такими цінними.

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Чорноморський флот ГУР
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