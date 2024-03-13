Невидимий для тепловізорів та радарів: ГУР розповіло про роботу морського дрона Magura V5

Шість кораблів Чорноморського флоту РФ були знищені українським морським дроном Magura V5. Така ефективність пояснюється фактичною невидимістю для тепловізорів та радарів у зв'язку з особливостями його конструкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю ГУР.

"Розвідувальний корабель "Іван Хурс", десантні судна "Акула" та "Серна", ракетний корабель "Івановєц", великий десантний корабель "Цезарь Куніков" та патрульний корабель ЧФ РФ "Сєрґєй Котов" - пішли на дно завдяки українським морським дронам Magura V5", - зауважують в ГУР.

Командир спецпідрозділу ГУР МО України Group-13 на псевдо "Тринадцятий" розповів, що Magura V5 не виділяє багато тепла, тому його майже не видно для тепловізійних камер.

"Він - із пластику, тому навіть радарам важко його побачити", - каже він.

Як зазначає розвідник, полювання на військовий корабель загарбників можуть тривати днями. Оператори ж повинні залишатися зосередженими увесь час.

"Найскладнішою ціллю наразі був "Сєрґєй Котов". Group-13 двічі атакувала і пошкоджувала його, але потопити вдалося лише з третьої спроби", - розповідає "Тринадцятий".

Деталі операцій та подробиці особливостей роботи з українськими морськими дронами доступні тут.