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Невеликий дощ, місцями зі снігом, але до +17. Де саме чекати опади завтра

Фото: синоптики "Укргідрометцентру" дали прогноз погоди в Україні на завтра (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 10 березня, у східних, південно-східних областях, на Закарпатті та на Волині очікується дощ, а на півночі - дощ з мокрим снігом. У цьому температура повітря підніметься до +17 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно з проясненнями. Вночі в Україні, вдень у східних, південно-східних областях, на Закарпатті та Волині невеликий дощ, у північній частині з мокрим снігом.

Вітер

переважно південно-західний (вночі на Правобережжі - північно-західний), 5-10 м/с.

Температура повітря

вночі 2-7° тепла, на півночі країни від 2° тепла до 3° морозу; вдень 8-13° тепла, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті до 17°, у північних областях 4-9° тепла.

Як повідомлялось, весна для українців розпочалася снігопадами та холодом, проте початку березня це явище притаманне. Проте вже зовсім скоро можна готуватися до потепління, адже температурні стовпчики почнуть помітно підвищуватися.

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